Capodanno: fuochi scaduti, sequestri a Genova e Loano

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Una cinquantina di chilogrammi di fuochi pirotecnici pronti per la vendita sono stati sequestrati questo pomeriggio dalle volanti della polizia in un negozio di fuochi di artificio di via Canevari nel quartiere di Marassi, a Genova. Si tratta di fuochi legali ma alcuni erano scaduti nel 2015 e tutti erano mal conservati tra acqua e umidità e per questo pericolosi. Sul posto è dovuto intervenire il nucleo artificieri della Questura di Genova che si è occupato dell'immediata distruzione dei 'botti' all'interno della cava dei Camaldoli. I due proprietari del negozio sono stati denunciati.

E in un negozio di Loano i militari della Guardia di finanza di Finale Ligure hanno sequestrato 2500 articoli pirotecnici a rischio estremamente basso e basso perché scaduti. Il titolare dell'attività è stato denunciato (ANSA).