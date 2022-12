Capodanno: alla Spezia musica in ogni locale

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un'ordinanza per dare facoltà a tutti i titolari di pubblico esercizio in attività la notte del 31 dicembre di organizzare intrattenimenti musicali senza balli, in deroga ai limiti di rumorosità, dalle ore 17 del 31 dicembre alle 2 del 1 gennaio. Entro le 2 del primo gennaio dovrà cessare ogni utilizzo dei dehor esterni ai pubblici esercizi.

Un provvedimento che in occasione delle festività di fine anno vuole promuovere eventi culturali e di vario intrattenimento per favorire il clima di animazione del contesto urbano. Pertanto viene data la possibilità ai titolari di pubblico esercizio ad organizzare eventi musicali all'interno dei loro locali purché le apparecchiature elettroniche e acustiche siano dotate di relativa certificazione tecnica, non vengano allestite strutture soggette a collaudo da parte della competente Commissione di Vigilanza e non venga superato il limite dei 70 decibel dall'edificio più esposto. (ANSA).