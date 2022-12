Capodanno: a Genova metro gratis tutta la notte e più bus

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Metropolitana gratis e aperta tutta la notte del 31 dicembre, anche se con la stazione di De Ferrari chiusa dalle 18 all'1.30 per ragioni di sicurezza, e servizio bus potenziato sui quattro assi cittadini. Sono le misure che Amt ha messo in atto per i cittadini che decideranno di partecipare alla festa di Capodanno in piazza De Ferrari. Ci saranno anche un incremento del servizio nelle serate del 29 e 30 dicembre e misure speciali il 31. L'annuncio è stato dato a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova presidente di Amt, Ilaria Gavuglio.

La metropolitana, per la prima volta, sarà in servizio tutta la notte con l'estensione della gratuità già prevista dalle 20 alle 22 estesa fino alle 7 del primo gennaio. Ma potenziamenti sono previsti anche sul resto del servizio con l'ascensore di Castelletto Levante aperto fino alle 2.30 è i bus che dal capolinea di via Ceccardi si muoveranno sui quattro assi Valpolcevera, Val Bisagno, Ponente e Levante fino alle 4 del mattino. Un potenziamento del servizio, inoltre, è stato previsto anche per il 29 e 30 dicembre, per i concerti previsti al Porto Antico. In questo caso le linee che garantiscono i collegamenti sulle principali direttrici, la 1, 3 e 9, saranno prorogate fino alle 2.30, così come la metro, la cui ultima corsa partirà da Brin per Brignole alle 2.06 e ritorno alle 2.30. (ANSA).