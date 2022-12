Anche in appello parroco Portofino vince causa per ascensori

Anche l'appello ha dato ragione al parroco di Portofino per i lavori per la realizzazione degli ascensori che la famiglia genovese Malacalza stava costruendo per collegare la proprietà nei pressi della chiesa Divo Martino.

I lavori potrebbero essere pericolosi per la stabilità della chiesa stessa. I giudici di secondo grado hanno respinto il reclamo contro la decisione di primo grado quando erano stati sospesi i lavori.

I giudici riprendono quanto già detto nella prima fase: occorre un progetto nuovo, vista l'inidoneità di quello precedente, che inglobi i rilievi fatti dal consulente tecnico d'ufficio. La parrocchia Divo Martino, nel gennaio scorso, si era rivolta al tribunale, presentando perizie dettagliate, evidenziando che l'area è geologicamente instabile. A febbraio il giudice aveva incaricato un perito come consulente tecnico d'ufficio per accertare gli eventuali rischi.

Uno dei due ascensori, costruiti a spese della famiglia Malacalza, sarebbe stato a servizio pubblico per raggiungere agevolmente l'ex asilo pubblico, dove l'amministrazione di Portofino intende trasferire il municipio. (ANSA).