Alassio annulla l'Irpef ai redditi fino a 15 mila euro

(ANSA) - ALASSIO, 28 DIC - "Sono davvero felice di poter introdurre una norma che permette l'esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef ai redditi fino a 15mila euro. I redditi superiori saranno chiamati a corrispondere l'addizionale sulla base delle aliquote dello scorso anno (0,8per mille), senza, quindi, alcun aumento". Lo annuncia Patrizia Mordente, Assessore al Bilancio del Comune di Alassio. "Con questa operazione - conclude prevediamo una minore entrata del gettito Irpef di circa il 20% che sarà finanziata con fondi di bilancio interno".

"Ancora una volta - commento il sindaco Marco Melgrati - corre fare un plauso all'attività degli Uffici Finanziari del Comune e dell'Assessore Mordente che è riuscita, in un contesto di incremento di spese a ridurre la pressione fiscale comunale, per andare incontro agli alassini in difficoltà. Un'operazione possibile perché quello di Alassio è un bilancio sano figlio di una continua pianificazione a breve e a lungo termine". (ANSA).