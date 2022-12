Ritrovano cagnolino anziana donna, favola Natale polizia Alassio

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Il dono tanto atteso, per l'anziana padrona di Leo è arrivato quando i poliziotti del Commissariato di Alassio hanno bussato alla sua porta riconsegnando il cagnolino che si era perso.

Durante il servizio di Volante, la sera di Natale, i colleghi hanno notato un cagnolino che vagava sulla strada della cittadina rivierasca. Per paura che potesse essere travolto dalle auto di passaggio, è stato fatto salire a bordo della Volante dove, tra l'altro, ha gradito le coccole dei poliziotti che lo tenevano tranquillo mentre cercavano di individuare qualche segno identificativo, per riconsegnarlo al proprietario.

Dopo alcune ricerche nella zona, chiedendo ai passanti, bussando a diverse porte e cercando anche sui social media, gli operatori sono riusciti a rintracciare la padrona di Leo, che ne aveva perso le tracce qualche ora prima. La felicità della anziana signora, quando Leo è tornato fra le sue braccia, ha permesso ai poliziotti di portare a un lieto fine questa piccola favola di Natale. (ANSA).