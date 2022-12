Recuperato raro esemplare di genetta in un pollaio

(ANSA) - OLIVETTA SAN MICHELE, 27 DIC - Un raro esemplare di genetta è stato recuperato, stamani, in un pollaio di Olivetta San Michele, in val Roya, nell'immediato entroterra di Ventimiglia. Il proprietario ha avvisato i carabinieri, che a loro volta hanno allertato il soccorso veterinario della val Nervia. L'animale, che presentava ferite alla testa, era accovacciato in un angolo del pollaio. I volontari lo hanno così messo in una gabbia, allertando la vigilanza regionale, affinché venga preso a carico e curato. Accertamenti sono in corso per capire come si è ferito. (ANSA).