Peste suina: tra Piemonte e Liguria 217 casi, tre in più

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Salgono a 217 i casi positivi di peste suina, tre in più rispetto all'aggiornamento precedente, 139 positività in Piemonte e 78 in Liguria. I nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte a Rocca Grimalda (Alessandria), e in Liguria a Crocefieschi nella provincia di Genova. E' l'ottavo caso di positività nel comune di Rocca Grimalda e i primi due nel comune di Crocefieschi da quanto è iniziata l'emergenza sanitaria legata ai cinghiali. Salgono a 44 i comuni con almeno un caso di positività accertata. (ANSA).