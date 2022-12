Nuovo look per Nazionale con Fondo Strategico Regionale

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Un milione e 500 mila euro del Fondo Strategico Regionale 2023 per finanziare la realizzazione del nuovo rivestimento esterno della facciata del Teatro Nazionale di Genova. Lo hanno annunciato oggi il presidente e assessore regionale alla Cultura Giovanni Toti e il direttore del Teatro Nazionale Davide Livermore. "Il Teatro Nazionale di Genova è tra le più importanti e prestigiose istituzioni teatrali della città e della Liguria - ha detto Toti - Per questo motivo, d'accordo con il direttore Livermore, non abbiamo voluto farci scappare l'occasione di contribuire al restyling della facciata del Teatro, che non rappresenta solo un intervento di restauro, ma di innovazione e trasformazione in una finestra artistica e interattiva sulla città. I fondi sono un maxi investimento con cui valorizzare il nostro patrimonio culturale come asset strategico di sviluppo del territorio e formidabile attrattore turistico. In questo senso Regione Liguria continuerà a puntare su interventi strutturali per i nostri teatri e musei da rendere sempre più moderni, sostenibili e accessibili a tutti.".

L'intervento di rivestimento della facciata, progettato dallo studio Giò Forma, trasformerà il teatro in un'architettura autonoma. La forma del sipario è la crasi dei tre linguaggi principali del progetto: il Teatro (il sipario della scena teatrale), Genova (le tele nautiche) e Ivo Chiesa (onorare il fondatore attraverso un parallelismo con la sua rivista storica Sipario) "Ancora una volta le istituzioni locali dimostrano la grande attenzione che hanno per la cultura in città - ha aggiunto il sindaco Marco Bucci - In particolare, con il Teatro Nazionale di Genova, già anni fa abbiamo iniziato un percorso rivoluzionario e virtuoso teso a dare il giusto valore a una grande espressione artistica". Secondo Livermore "Il teatro diventerà un catarifrangente, un'essenza di aggregazione visiva; un oggetto che comunica un'invasione urbana distinguibile dal contesto". (ANSA).