Amadeus, ho voluto Chiara Ferragni a Sanremo già dal primo anno

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Lo confesso: ho inseguito Chiara Ferragni fin dal mio primo anno alla guida di Sanremo". Lo rivela Amadeus, durante la sua partecipazione oggi al programma The Flight su RTL 102.5. Chiara Ferragni sarà al fianco di Ama come co-conduttrice nella prima e nell'ultima serata del festival. "E' una grande imprenditrice digitale, negli anni Ha costruito qualcosa di notevole. Lei è stata la prima cui ho pensato, ma prima non conosceva il festival. Lo ha seguito e quest'anno ha risposto con entusiasmo alla proposta di fare la co-conduttrice. E' una persona molto simpatica, ma anche una grande lavoratrice: sta affrontando l'impegno di Sanremo con molto metodo e serietà. E' una professionista", ha aggiunto il direttore artistico e conduttore della manifestazione. (ANSA).