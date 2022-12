Frana Genova, Vvf consentono ingressi in sicurezza

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Sono iniziati stamani i rientri in sicurezza delle persone sfollate dai civici di via Posalunga interessati dalla grossa frana di sassi e terra caduta il 24 dicembre. I vigili del fuoco stanno accompagnando gli sfollati che abbiano necessità di prendere alcuni beni che hanno lasciato negli appartamenti quando si è reso necessario evacuare le case.

Sul posto si trova ormai da 48 ore la polizia locale con pattuglie antisciacallaggio. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della frana da parte di una ditta incaricata dall'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'area.

Le operazioni in sicurezza di rientro negli appartamenti evacuati procederanno anche nel pomeriggio. In appoggio logistico la polizia locale ha messo a disposizione il proprio furgone dove gli inquilini possono prendere accordi con i Vvf per le visite. Nel frattempo prosegue l'opera di monitoraggio del fronte franoso, osservato ieri dall'alto grazie all'utilizzo dei mezzi aerei droni in dotazione ai Vigili del fuoco.