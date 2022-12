Calcio: Gilardino non si ferma più, il Genoa vince a Bari 2-1

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Colpo del Genoa che nell'ultima gara della diciannovesima giornata di serie B espugna il San Nicola vincendo 2-1 davanti a cinquantamila spettatori e balzando al terzo posto in solitaria. Per il Genoa a segno Puscas e Gudmundsson con momentaneo pareggio del Bari di Cheddira.

Ma il vero protagonista nel finale è il portiere Martinez, titolare per un attacco febbrile che ha fermato Semper, che salva sulla linea in pieno recupero un colpo di testa in area piccola di Salcedo.

Genoa subito protagonista con Puscas, titolare al posto di Coda, che dopo nemmeno due minuti segna su assist di Gudmundsson in una azione innescata da Aramu. Rossoblù che legittimano il vantaggio con Bani, palo sfiorato, ma subiscono l'assalto del Bari prima subendo il pareggio con Cheddira, pronto a raccogliere sul secondo palo al 33' un cross di Benedetti e battere Martinez in uscita. Poi rischiando di capitolare su una conclusione di Benedetti che il portiere rossoblù blocca.

Nella ripresa però arriva il nuovo vantaggio del Grifone con Gudmundsson che raccoglie un pallone in area dopo un colpo di testa di Dragusin rimbalzato su Bani e batte Caprile infilando la sfera nell'angolino.

La girandola di cambi da una parte e dall'altra, con l'esordio del giovane primavera Boci nei rossoblù, non cambia l'inerzia della gara grazie alla parata di Martinez anche se il Genoa per due volte, con Boci e Yalcin , va vicino al terzo gol.

Per Gilardino si tratta della terza vittoria nelle quattro gare da quando è alla guida del Genoa per un totale di 10 punti conquistati. (ANSA).