'A teatro in pausa pranzo', 30 spettatori in media

L'idea era nata già nel 2018 ed è stata ripresa in queste ultime settimane con la realizzazione del testo 'Il canto di Natale', tratto dal celeberrimo 'A Christmas Carol' di Charles Dickens, con l'attore Igor Chierici. L'obbiettivo era quello di offrire a chi lavora nei pressi del Teatro Ivo Chiesa un'alternativa alla consueta pausa pranzo: un panino, una bottiglietta d'acqua e uno spettacolo di prosa della durata di circa tre quarti d'ora.

L'offerta si è chiusa venerdì scorso e forse sarà ripresa in primavera. Al momento il Teatro non ha elaborato un'indagine approfondita per capire meglio la tipologia del pubblico che ha aderito alla proposta. Certamente sono arrivati impiegati e professionisti da uffici collocati nelle vicinanze, ma si sono visti anche diversi pensionati e negli ultimi giorni pure qualche classe di scuola. L'idea è certamente interessante, ma il traffico sempre congestionato del centro città e il poco tempo a disposizione non facilitano l'adesione da parte di un potenziale pubblico collocato non nelle immediate vicinanze.

