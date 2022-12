Brucia sottotetto di palazzina nell'Imperiese, 2 intossicati

(ANSA) - DOLCEDO, 25 DIC - Due persone sono rimaste intossicate in seguito all'incendio di un sottotetto avvenuto, verso le 12, in via Ciancergo, nel territorio comunale di Dolcedo, nell'entroterra di Imperia. All'origine del rogo ci potrebbe essere il corto circuito di una lampada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A dare l'allarme sono stati gli inquilini dell'appartamento in cui è divampato l'incendio.

Subito dopo si sono allontanati dallo stabile anche gli altri condomini. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto. (ANSA).