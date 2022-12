Questura Imperia, funerali privati per affiliato

(ANSA) - BORDIGHERA, 24 DIC - La questura di Imperia ha emesso un provvedimento con cui dispone per motivi di ordine pubblico che vengano celebrati in forma privata i funerali di Benito Pepe, 86 anni, condannato per associazione di tipo mafioso, nell'ambito dell'operazione "Maglio 3" della procura distrettuale di Genova. Pepe venne condannato a 6 anni, pena confermata in Cassazione. I funerali si svolgeranno, alle 15, anziché nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nel centro storico di Bordighera, direttamente al cimitero. (ANSA).