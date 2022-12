Edizione record Mercatino s.Nicola, ottenuti 35 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - Si è conclusa ieri pomeriggio con un record assoluto di fondi raccolti la 33^ edizione del Mercatino di San Nicola, la manifestazione organizzata in piazza Piccapietra dal 2 al 23 dicembre 2022, unico mercatino natalizio in Italia gestito da una Onlus sostenuto da Regione Liguria e Comune di Genova. Complessivamente sono stati ottenuti 35 mila euro: 21 mila sono stati destinati all'associazione "Band degli Orsi" a favore dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, 10 mila all'associazione "La Dimora Accogliente ODV" e 4 mila, infine, all'associazione "Isforcoop Genova". A questi si aggiungono 110 mila euro raccolti dalle diverse associazioni presenti quest'anno al mercatino che saranno utilizzati per sostenere altrettanti progetti all'insegna della solidarietà.

La 33esima è stata l'edizione record anche per il numero di stand ed associazioni benefiche presenti, ben 120, primato assoluto per il Mercatino. Alto anche il numero di espositori: tra i 70 stand c'è stato spazio per nuovi artigiani, curiose attività e antichi mestieri, dal ceramista all'impagliatore, dalla ricamatrice al burattinaio. Anche quest'anno la cucina del Mercatino di San Nicola, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso degli Alpini, si è occupata dei pasti per le mense dei poveri, che sono state distribuiti in diverse zone della città. (ANSA).