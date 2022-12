Si rompe conduttura idrica, allagata piazza della Nunziata

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Piazza dell'Annunziata allagata a causa della rottura di una conduttura idrica in via Bellucci.

Sul posto tecnici dell'Iren, Vigili del fuoco e Polizia municipale. Secondo quanto appreso, a rompersi sarebbe un tubo di grandi dimensioni capace di sversare molte migliaia di litri d'acqua in pochi minuti.

Il traffico scorre normalmente, mentre più difficile, proprio per la quantità d'acqua nella piazza, è il transito pedonale.

(ANSA).