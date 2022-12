Genoa: Criscito torna rossoblù, accordo per 6 mesi

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Accordo tra il Genoa e Mimmo Criscito che nei prossimi giorni firmerà il contratto che lo riporterà in rossoblù fino a giugno 2023 dopo l'avventura in Canada al Toronto con l'amico Insigne durata appena sei mesi.

L'esterno sinistro, che il 30 dicembre compirà 36 anni, si è allenato oggi con la squadra agli ordini del tecnico, Alberto Gilardino, ma sarà a disposizione dopo la sosta quando verrà depositato il suo contratto all'apertura del calcio mercato invernale. Anche l'ufficialità da parte del club avverrà nei prossimi giorni.

Criscito, tornato a Genova ai primi di novembre dopo aver chiuso l'avventura canadese, era stato visto più volte al Ferraris in tribuna per seguire il Genoa, in particolare nella gara d'esordio di Gilardino vinta 2-0 contro il Sud Tirol. Con l'arrivo dell'esterno sinistro salgono così a due i colpi per il mercato di gennaio già messi a segno dalla proprietà americana dopo l'acquisto del difensore centrale uruguaiano, anch'egli mancino, Alan Matturro dal Defensor Sporting di Montevideo.

(ANSA).