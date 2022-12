Famiglia di 5 persone intossicata da monossido di carbonio

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 23 DIC - Una famiglia di cinque persone - composta da padre, madre e tre bambini - e residente in frazione Bevera, a Ventimiglia, è rimasta intossicata dal monossido di carbonica durante la notte, per motivi che sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma che darebbero legati all'utilizzo di una stufa. I cinque si sono presentati all'ospedale Saint Charles di Bordighera, dove sono giunti con mezzi propri. A quel punto il personale medico ha deciso di trasferire i minorenni all'ospedale Gaslini di Genova e con loro sono andati anche i genitori. Per le operazioni di trasferimento è stato allertato l'elisoccorso. (ANSA).