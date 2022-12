Clienti bar litigano per sigaretta,uno mostra pistola, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Hanno iniziato a litigare per una sigaretta e a un certo punto uno dei due ha mostrato una pistola vera e lo ha minacciato. E' successo la scorsa notte davanti allo stadio Ferraris. In manette è finito un uomo di 45 anni con numerosi precedenti. L'uomo aveva una Beretta con matricola abrasa e il caricatore pieno. Quando gli altri clienti hanno visto l'arma hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato San Fruttuoso e dell'Upg. Le indagini sono in mano alla squadra mobile per capire da venga l'arma ma, soprattutto, se sia stata usata per rapine commesse negli ultimi tempi. (ANSA).