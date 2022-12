Uomo accoltellato a Bolzaneto, è grave

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Accoltellamento ieri sera in via Reta, a Bolzaneto. Un uomo di circa 30 anni è stato colpito con diversi fendenti all'addome dopo una lite tra un gruppo di persone. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'automedica, e trasferito in codice rosso all'ospedale Villa Scassi. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni. L'uomo sarebbe stato accoltellato per un regolamento di conti tra bande contrapposte di spacciatori. È l'ipotesi su cui lavorano i carabinieri. Il ferito, marocchino di 28 anni, è stato operato d'urgenza all'ospedale Villa Scassi per le profonde ferite all'addome. Sarebbe fuori pericolo. Gli investigatori hanno sentito diversi testimoni che hanno assistito alla lite e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.