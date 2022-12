San Martino crea stanza riscaldata per parenti al Pronto soccorso

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Una stanza dedicata all'accoglienza di parenti e accompagnatori riscaldata e attrezzata con 8 sedute, servizi igienici, prese elettriche e distributori di beni di prima necessità (nel corridoio adiacente). Ad allestirla in un'area adiacente al lato ponente del Pronto Soccorso (piano fondi), accessibile sia dall'interno che dall'esterno della struttura l'ospedale San Martino di Genova in previsione delle festività natalizie.

Dall'esterno la stanza è raggiungibile seguendo le indicazioni a terra, ovvero una linea blu continua che conduce dalla camera calda del Pronto Soccorso al nuovo spazio, che si trova sulla sinistra una volta varcata la porta tagliafuoco che divide la struttura del Pronto Soccorso da quella del padiglione Specialità. Il nuovo locale è inoltre opportunamente segnalato agli accompagnatori dei pazienti durante il triage degli stessi dagli infermieri e dagli oss in servizio, secondo nuove disposizione della Direzione Sanitaria. (ANSA).