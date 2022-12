Ok a bilancio regionale 2023 da oltre 6 mld, 4 a sanità

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Una manovra di bilancio da oltre 6 miliardi per la Liguria nel 2023, di cui 4 miliardi e 130 milioni per la sanità: è stata approvata dal Consiglio regionale con 18 voti a favore (centrodestra e gruppo misto) e 11 contrari (Pd-Articolo Uno, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa) dopo tre giornate di discussione.

In aumento le risorse per la sanità, erano 3 miliardi e 736 milioni nel 2022. Stanziati 1,6 milioni per l'esenzione dell'Irap alle nuove imprese giovanili e 5 milioni per la riduzione Irpef ai redditi bassi. Tra le principali voci di spesa: 268 milioni per i trasporti, 256 milioni allo sviluppo economico, 184 milioni al lavoro e alla formazione professionale, 144 milioni ai servizi socio sanitari, 69 milioni per la diversificazione delle fonti energetiche, 57,6 milioni per il diritto allo studio, 53,8 milioni alla tutela del territorio, 32,7 milioni per l'ambiente, 22,9 milioni alla cultura, 14,7 milioni al sistema di protezione civile e altro.

Sui fondi del Pnrr un impegno di spesa di 223 milioni di euro nel triennio 2023-2025, di cui 65 milioni per il progetto bandiera dell'ospedale degli Erzelli, 180 milioni per le Case della Salute e per l'ospedale Felettino.

Il presidente Toti ha ringraziato le opposizioni per "il clima costruttivo in cui è stata affrontata la manovra, tutti i gruppi hanno contribuito a migliorarla, costruendo opportunità per il futuro della regione" (ANSA).