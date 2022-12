Consiglio comunale Genova, a seduta fiume drink "provocazione"

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - In passato durante le sedute del consiglio comunale di Genova per la votazione del bilancio, da sempre spalmate su diverse ore se non giorni, si erano visti fattorini a consegnare cartoni di pizze e altri generi di conforto, ma mai si era assistito a un consigliere comunale che si improvvisava cameriere per porgere a sindaco e giunta degli "shot" di gin tonic. Il siparietto è andato in scena nel tardo pomeriggio, organizzato dal centrosinistra per "stuzzicare" il sindaco e la giunta sulla concomitanza tra la seduta del consiglio e una festa privata organizzata da tempo dall'assessore al Sociale Lorenza Rosso. Festa alla quale anche il sindaco dovrebbe partecipare. Il senso del gesto, accolto con ironia, era quello di voler "risarcire" la giunta del party mancato: così alcuni consiglieri hanno organizzato un cabaret di bicchieri di gin tonic. A prestarsi come cameriere il consigliere Pd Alberto Pandolfo che ha anche bevuto un sorso dell'intruglio per dimostrare al sindaco (peraltro astemio) che non si trattava di una sostanza avvelenata. Tutto si è svolto, comunque, in un clima goliardico. La "maratona" del consiglio comunale sul bilancio di previsione prosegue oggi fino alle 23 e riprenderà domattina, per concludersi martedì 27 dicembre.

(ANSA).