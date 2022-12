Cerca di riparare frigo del negozio, panettiere muore folgorato

Infortunio mortale sul lavoro nel pomeriggio a Rapallo. Un uomo di circa 50 anni, titolare di un panificio in via Mameli, è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre cercava di riparare un frigorifero del negozio.

L'uomo aveva in mano un tester con i due poli all'estremità da cui potrebbe avere ricevuto la scarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provato anche a rianimarlo e subito dopo i medici del 118 del Tigullio. L'uomo è però morto mentre lo stavano trasportando in ospedale. Il tester è stato sequestrato per capire se l'apparecchio fosse difettoso o se sia stato usato in modo non corretto.

Si chiamava Roberto Vercelli e aveva 51 anni il titolare del panificio Mameli morto per una scarica elettrica mentre cercava di riparare un frigo dentro il suo negozio. A trovarlo è stata una commessa arrivata in negorio in anticipo rispetto all'orario di rientro pomeridiano. Nel panificio, che aveva aperto nel 2006 dopo essersi trasferito da Genova, lavorano anche la moglie Stefania e la figlia Roberta, specializzata nella produzione dei dolci. Sulla vicenda indaga la polizia insieme agli ispettori della Asl4 coordinati dal pubblico ministero di turno Luca Monteverde che deve decidere se disporre l'autopsia. Sono stati sequestrati il frigorifero, il tester e un cacciavite.