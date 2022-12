Cam.com. Riviere: a Savona inflazione a 11,5% per caro energia

(ANSA) - SAVONA, 22 DIC - La provincia di Savona scala 5 posizioni nella classifica del reddito pro capite, che ora è tra i più alti d'Italia: 22.830 euro l'anno, con una crescita dal 2019 al 2021 del 3,9%. A dirlo è la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria tracciando il bilancio dell'anno che sta terminando.La provincia di Savona è sempre meno popolata (nel 2022 i residenti sono calati dello 0,3%) e sempre più anziana: l'età media è 49,3 anni, superiore a quella italiana (45,4) ed europea (43,9). Positivi invece i dati economici: le imprese attive sono diminuite (-2% da inizio anno) ma nello stesso periodo gli occupati sono aumentati quasi del 4%. A trainare la crescita è soprattutto il settore turistico (+11,3%): i più richiesti sono cuochi, camerieri e addetti alle pulizie.

Preoccupa invece l'aumento dei prezzi: all'inflazione di fondo (3,7%) si aggiungono i rincari nel settore energetico (+71% da ottobre 2021 a ottobre 2022) che portano il costo della vita per famiglie, operai e impiegati ad aumentare dell'11,5%.

Il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi, ha poi presentato i progetti per il 2023. Il primo riguarda una sinergia con le associazioni di categoria: "I loro sportelli diventeranno 'sportelli camerali', un servizio gratuito per l'utenza. Abbiamo avuto una fortissima adesione, saranno operativi a inizio gennaio". Per il 2023 sono inoltre previsti investimenti per un milione: 180 mila per la manutenzione straordinaria delle serre di Albenga, altri 150 mila per realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della Camera di Commercio di Savona. Poi ci saranno aiuti alle imprese per la transizione digitale e energetica e il monitoraggio dell'andamento dei processi di innovazione infrastrutturale. Tra gli obiettivi, infine, una nuova darsena a Savona: "Sarà fondamentale per lo sviluppo di un porto che ha ottimi risultati ma ha problemi di spazio, ci consentirà di candidarci a tutti gli effetti come un hub di riferimento per le rinfuse". (ANSA).