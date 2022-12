Beni culturali: per la Liguria 82 mln da Pnrr e fondi regionali

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Dal restauro della monumentale "Circoncisione" del pittore fiammingo Rubens, opera del 1605, all'apertura al pubblico della storica Torre Grimaldina di Palazzo Ducale a Genova. Passando per l'accessibilità di 6 luoghi di cultura in Liguria sino al finanziamento di 123 progetti per valorizzare il patrimonio rurale regionale.

E' una "pioggia di contributi mai vista" quella che il presidente e assessore alla cultura della Regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato questo pomeriggio. In totale saranno 82 i milioni tra finanziamenti del Pnrr e risorse del Fondo strategico regionale a disposizione per progetti che hanno vinto i bandi nazionali.

Tra questi spicca il restauro della seicentesca pala, 400x225 cm, di Rubens, probabilmente la più importante opera del pittore fiammingo che è ospitata nella Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea del capoluogo ligure.

Ma soprattutto l'apertura della Torre Grimaldina, opera costruita nei primi ani del 1300 e per la quale si era mosso il precedente presidente di Palazzo Ducale Genova, Luca Bizzarri, che sui social ha festeggiato la vittoria del bando.

"La notizia è proprio bella - ha scritto Bizzarri-. Nella mia testa e in quella di Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale, c'era un obbiettivo sopra tutti: rendere agibile e visitabile la Torre Grimaldina: oggi ho saputo che il mio ultimo atto, la mia ultima firma sotto il gran lavoro di quella donna ha portato il Palazzo a vincere il bando per l'assegnazione dei fondi del Pnrr". (ANSA).