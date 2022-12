Tiler dona le sue opere appuntamento in piazza De Ferrari

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Una particolare sorpresa natalizia: Tiler, l'artista che negli ultimi anni ha lasciato le sue "piastrelle colorate" in diversi luoghi di Genova ha pensato di fare un regalo di Natale ai suoi follower più fedeli. Sabato 24 dicembre, sotto l'albero di piazza De Ferrari, 200 pacchetti contenenti opere del 'piastrellista' saranno consegnati a partire dalle ore 15. "Questo è il mio modo per ringraziarvi della vostra presenza e della partecipazione che ogni giorno dimostrate entrando a far parte del mio lavoro come una vera squadra. Avrei piacere di vedervi in tanti a riempire quella piazza per dimostrare alla nostra città che l'arte non appartiene solo al nostro passato! ". Tiler, in passato, ha lasciato le sue opere in zona degradate proprio come atto di denuncia, ma poi le ha esposte un po' ovunque.

L'iniziativa è stata commentata dall'assessore comunale alle Politiche giovanili, Francesca Corso. "L'iniziativa di Tiler, è un originale invito ai giovani ad avvicinarsi all'arte, come forma di comunicazione e creatività. Ringrazio Tiler, che ieri ha portato a Palazzo Tursi una delle sue straordinarie e ormai famosissime piastrelle, per aver ideato un evento coinvolgente, aperto alla città e soprattutto ai giovani con l'invito, che voglio condividere, a pensare all'arte come attualità e non solo come eredità della nostra storia". (ANSA).