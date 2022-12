Sanità: sperimentazione Nipt test gratuito in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - La Regione Liguria sperimenterà il test prenatale non invasivo (Nipt test) gratuito per le donne in stato di gravidanza, un'analisi per lo screening della anomalie cromosomiche fetali. Lo prevede un emendamento alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2023 della Regione Liguria approvato all'unanimità dal Consiglio regionale. Sono stati stanziati 100 mila euro.

Il documento presentato dal gruppo Pd-Articolo Uno impegna la Giunta Toti "a promuovere in forma sperimentale l'introduzione del Nipt test gratuito per tutte le donne in stato di gravidanza residenti nella Regione Liguria indipendentemente dall'età e in presenza di fattori di rischio, al fine di garantire le migliori condizioni di salute della donna anche in gravidanza, di offrire la possibilità di usufruire delle più moderne e sicure tecnologie in campo medico e di assicurare un pari accesso gratuito alle cure e alla diagnostica".

"Non conosciamo ancora quante donne potrebbero averne bisogno, ma potrebbe essere strategico fare questa sperimentazione, - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - sarà l'Azienda ligure sanitaria (Alisa) a definire quali sono i criteri che la letteratura scientifica indica per la sperimentazione del Nipt test gratuito in Liguria". (ANSA).