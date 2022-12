Samp, Federclubs scrive a Figc e Coni su caso Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Scende in campo anche la Federclubs, la federazione che riunisce la tifoseria organizzata della Sampdoria, sulla possibilità che Massimo Ferrero possa tornare alla guida del club nel caso in cui riuscisse ad effettuare l'aumento di capitale in occasione della prossima assemblea degli azionisti, necessario per mettere in sicurezza i conti del club. Servono almeno 30 milioni.

La Federclubs ha scritto una lettera a Federcalcio, Lega di Serie A e Coni: "Possono il sistema calcio italiano, la giustizia sportiva restare inerti di fronte all'eventualità che un club di serie A con una storia come la Sampdoria torni nelle mani di persone che sono tuttora sotto inchiesta penale per gravi ipotesi di reato nella gestione di società commerciali? Le ipotesi di reato contestate a Ferrero e ai suoi familiari, gravi al punto di aver portato un anno fa a provvedimenti cautelari restrittivi della libertà, sono compatibili per la giustizia sportiva, per Coni e Figc, con la gestione di una società di calcio di serie A, a maggior ragione se del prestigio e della tradizione della Sampdoria? Non vorremmo accadesse nuovamente quanto anni fa occorso al Parma a seguito del mancato controllo ed intervento a tempo debito", si legge nella lettera.

"Vi segnaliamo quanto sopra confidando in un intervento atto a verificare se la posizione del Sig. Massimo Ferrero e dei suoi familiari a vario titolo coinvolti nella gestione della U.C.

Sampdoria S.p.A. sia compatibile con le norme dell'Ordinamento Sportivo e del Codice di Giustizia Sportiva anche in considerazione dei rischi legati sia alla posizione degli stessi che ai fatti imputati dalla Magistratura", conclude il presidente della Federclubs Emanuele Vassallo. (ANSA).