Esposto sampdoriani contro bandiera Genoa su scoglio Boccadasse

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Esposto contro la bandiera del Genoa issata su uno scoglio nello storico borgo di Boccadasse a Genova. Il vessillo, che per la prima volta fu posizionato in mare all'ingresso della piccola baia del borgo dei pescatori reso celebre anche da fiction tv, dai tifosi genoai, è stato tolto dopo che alcuni "Vecchi Ultras" sampdoriani hanno presentato una denuncia alla procura, al demanio e alla capitaneria di porto con l'accusa di occupazione arbitraria di suolo pubblico e di deturpazione dello scoglio per il cemento della base su cui è fissata l'asta della bandiera.

L'esposto, arriva dopo quasi 50 anni di vita di quella bandiera con i colori rossoblù fissata sullo scoglio e porta la firma di Claudio Bosotin e Fulvio Comini, storici tifosi sampdoriani, che hanno rivelato di essere gli autori dell'iniziativa con un intervento telefonico a una trasmissione sportiva sulla tv Telenord. Bosotin e Comini sono stati assistiti da alcuni avvocati del "Sampdoria club Toghe Blucerchiate" . "Siamo stati noi - ha dichiarato Bosotin - Quando vado a prendere un gelato a Boccadasse mi scoccia vedere la bandiera del Genoa. Io la mia, quella della Sampdoria, non ce la metterò mai".

La bandiera era stata riposizionata nuova la scorsa estate, dopo che la precedente era stata consumata dal vento e dal salmastro, dall'ex tecnico Blessin che era arrivato allo scoglio su un gozzo accompagnato dai pescatori del borgo.

La notizia dell'esposto è diventata subito virale sui vari social e forum rossoblù e i tifosi hanno già organizzato nei prossimi giorni una spedizione per rimettere lo stendardo al suo posto. (ANSA).