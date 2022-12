Esce di strada con l'auto, morto uomo a Imperia

Un uomo di circa sessant'anni ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto in località Piani nel territorio comunale di Montalto Carpasio, in valle Argentina (Imperia). Il sessantenne viaggiava a bordo della propria auto, che per motivi ancora in fase di accertamento, è finita in un dirupo, capottandosi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, con il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine. Per l'automobilista, però, non c'è stato nulla da fare. (ANSA).