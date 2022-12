Consiglio Liguria: approvate novità Irap, Irpef e bollo auto

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - La Regione Liguria nel 2023 stanzierà 1,6 milioni per l'esenzione dell'Irap alle nuove imprese under 35 e 5 milioni per ridurre l'Irpef ai redditi bassi. Sono due novità previste dalla legge di stabilità per il 2023 approvata dal Consiglio regionale della Liguria con 17 voti a favore (centrodestra) e 12 contrari (Pd-Articolo Uno, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa).

Per la prima volta nell'anno 2023 in Liguria le auto nuove e con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, saranno esentate dalla tassa automobilistica regionale per tre anni.

Per il 2023 la Regione conferma misure di alleggerimento della pressione fiscale sulle fasce di reddito medio-basse e inserisce nella manovra di bilancio una detrazione Irpef per famiglie con figli a carico e con un reddito imponibile fino a 28 mila euro.

In particolare a favore di questa fascia di contribuenti, per i soggetti con almeno due figli a carico, viene confermata la detrazione base pari a 40 euro per ciascun figlio a carico, aumentata a 45 euro per ciascun figlio disabile. Per l'anno di imposta 2023, viene inoltre avviato un percorso di riduzione della maggiorazione all'addizionale regionale all'Irpef applicata ai redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro. Per le nuove imprese aperte da giovani con un'età inferiore a 35 anni previsto l'azzeramento dell'Irap per l'anno 2023 e per i due anni successivi. (ANSA).