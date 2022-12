Vino: dieci quelli liguri premiati da Vitae di Ais

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Sono dieci le eccellenze del vino liguri premiate dall'associazione italiana sommelier della Liguria (Ais). Le premiazioni si sono tenute a Rapallo durante la presentazione della Guida Vitae 2023 realizzata da Ais. La guida racconta di quasi 2.300 aziende, mettendo in luce le eccellenze italiane e i loro prodotti di alta qualità. Il riconoscimento Tastevin, dedicato a una cantina per regione è stato assegnato a La Pietra dal Focolare. ''Sfogliare la guida - commenta il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana - significa calarsi nei colori della biodiversità, nel mondo della vitivinicoltura che va dalla costa all'entroterra. Questi premi denotano l'amore per il proprio territorio. Un modo per promuovere ulteriormente a livello turistico e di marketing territoriale le fatiche di una viticoltura eroi''.

Il presidente di Ais Liguria, Marco Rezzano sottolinea come: ''E' un grande orgoglio poter rappresentare un'associazione che sta contribuendo a dare una spinta propulsiva alla visibilità del vino in tutta Italia e non solo. Abbiamo deciso di premiare le dieci aziende che si sono distinte per la qualità dei loro vini in un contesto molto prestigioso''. I dieci vini liguri premiati sono: Cinque Terre Sciacchetrà Riserva 2018; Colli di Luni vermentino superiore Solarancio 2021; Duezerosette Brut Rosè non dosato; Harmoge 2019; Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon In Da Bon 2021; Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2020; Riviera Ligure di Ponente Vermentino Gold Label 2021; Rossese di Dolceacqua Luvaira 2019; Rossese di Dolceacqua Superiore Barbadirame 2020 e Trexenda 2018. (ANSA).