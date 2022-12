Sanlorenzo: perfeziona acquisizione Equinoxe per 2,1 milioni

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Sanlorenzo ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Equinoxe per un controvalore di 2,1 milioni di euro, di cui circa il 10% verrà corrisposto nei prossimi tre anni subordinatamente al soddisfacimento di talune condizioni. Fondata nel 1986, Equinoxe si è affermata come punto di riferimento nei servizi di charter. "Con questa operazione aggiungiamo un importante tassello per la realizzazione della nostra strategia, che vede nei servizi, insieme alla sostenibilità e tecnologia e alla supply chain, tre ulteriori driver fondamentali che vanno a rafforzare il nostro modello di business, per la crescita da qui al 2030", sottolinea in una nota Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo. (ANSA).