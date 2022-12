Sampdoria, pareggio nel test contro Dynamo Dresda

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Termina 2-2 il terzo test della Sampdoria nel ritiro in Turchia ad Antalya contro la Dynamo Dresda, compagine che milita nella terza divisione tedesca.

Doppio vantaggio per i blucerchiati che si portano sul 2-0 grazie alle reti di Trimboli dopo 5' minuti dal fischio d'inizio e Montevago al 21' del secondo tempo. I tedeschi poi accorciano le distanze al 24′ della ripresa con Batista Meier e poi pareggiano grazie al sigillo di Oehmichen al 36'.

Nel primo tempo Stankovic ha provato il 3-4-2-1 facendo giocare anche diversi ragazzi della Primavera. Ravaglia in porta, davanti a lui la linea difensiva composta da Bereszynski, Ferrari e Villa mentre a centrocampo hanno giocato Malagrida, Villar, Yepes e Murru con Djuricic e Trimboli alle spalle dell'unico attaccante Montevago.

Venerdì mattina ultima amichevole prima del rientro in Italia, di fronte il Kaysar, squadra del Kazakistan che milita in serie B . (ANSA).