Genova, metaverso protagonista tesi laurea UniGe

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Ancora tesi di laurea in ambito Metaverso, tanto che UniGe - e il corso di studi del professor Luca Sabatini - sta diventando l'avanguardia in materia degli atenei italiani. Le ultime tre e-tesi sono state discusse oggi: una con la proposizione di un evento sportivo, l'altra con la replica di una bottega storica. due premiate con 110 e un'altra con 110 e lode.

Il metaverso dunque, una rete di mondi virtuali 3D incentrati sulla connessione sociale, sbarca tra gli austeri banchi dell'Università di Genova (nata sul finire del Quattrocento, con una storia pesantissima) e porta quel giusto equilibrio tra innovazione e follia necessario alla crescita personale dell'individuo. resta da capire perché tutto questo successo per un ambito che non è fisico e nemmeno fantastico. "Perché è la prossima frontiera di internet - ha spiegato il professor Sabatini - che poi si chiami metaverso o meno. È l'evoluzione di internet verso l'immersività: Internet 1.0 hypertesto, Internet 2.0 video audio foto e infine Internet 3.0 immersività".

Sembra non finire qui. E comunque secondo Sabatini non si corre alcun pericolo di vistosi distacchi dalla realtà. " Diciamo che nello scenario più probabile, reale e virtuale saranno insieme. Et et, non aut aut. Reale e virtuale riusciranno a coesistere" e come in tutte le rivoluzioni, siamo già al neologismo consolidato: "Lo chiamano Phygital, fisico e digitale". Nessuna paura, non c'è pericolo nel Metaverso: "[Diciamo che il percorso naturale è questo - conclude sabatini -. Conviviamo con realtà virtuale, intelligenza artificiale e tutto il resto. E poi diciamoci la verità. Era più pericoloso vivere nel medioevo". (ANSA).