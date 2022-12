Genova, fino a 10mila euro a chi aiuta abitanti case popolari

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Comune di Genova stanzia contributi economici sino a 10mila euro per sostenere una tantum comitati e associazioni che svolgono attività a favore degli abitanti dei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Da oggi al 29 dicembre la direzione politiche della casa di Tursi raccoglie le domande per la concessione del contributo una tantum. Le attività possono essere di promozione sociale, ricreative, culturali, sportive o di altro tipo "che si inseriscano in un contesto di progettualità per la qualità dell'abitare, sempre più necessaria per la riduzione del disagio abitativo ed insediativo". Impegnando a bilancio complessivamente 30mila euro, la direzione politiche della casa apre la fase delle manifestazioni di interesse avendo presente che "le normali attività sono gestite con crescente fatica in quanto comportano costi che sono in costante aumento a causa del rincaro dell'energia". (ANSA).