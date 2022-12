'Danse Fantastique', progetto Carlo Felice per Anno Gioventù

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Appuntamento con la danza venerdì prossimo, ore 19,30 alla Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone del Porto Antico. Una iniziativa del Carlo Felice presentata dal sovrintendente Claudio Orazi nel foyer del Teatro. Lo spettacolo dal titolo 'Danse fantastique' costituisce l'atto finale dell'Anno Europeo dei giovani, sulla base di una programmazione varata dal precedente Governo nel marzo scorso.

Il 2022 è stato un anno difficile, specie per i giovani duramente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza pandemica: la loro vita sociale e culturale è stata drasticamente ridotta, in alcuni casi annullata. A risentire delle pesanti restrizioni, sono state soprattutto le espressioni di creatività individuale e della vita culturale collettiva. A ciò si aggiungono le incertezze e le tensioni del quadro internazionale, con la crisi che ha posto, tra gli altri, il tema dell'allargamento dell'Ue divenuto oggi di straordinaria attualità, sempre più legato a questioni di relazioni esterne dell'Unione. In questo quadro, tenuto conto dei contenuti delle linee generali del predetto programma dell'Anno Europeo dei Giovani, il Comune di Genova ha elaborato, con il supporto del Teatro Carlo Felice, un articolato progetto dedicato alla creatività alle arti performative per esplorare come oggi i mestieri tradizionali dello spettacolo possano offrire grandi opportunità professionali ai giovani, anche grazie alle moderne tecnologie e nuovi strumenti di comunicazione. In questa ottica si è inserito il progetto "Danse Fantasque" realizzato in collaborazione con la Città di Tirana Capitale Europea della Gioventù e la Scuola Nazionale di Coreografia di Tirana.

Lo spettacolo proporrà dunque "La boutique fantasque" di Ottorino Respighi su musiche di Gioachino Rossini, con le coreografia di Valerio Longo e il "Concerto n.4" di Paganini" con la coreografia di Patrick de Bana. L'accesso alla serata è a titolo gratuito con biglietti che potranno essere ritirati presso la biglietteria dell'Opera Carlo Felice (massimo 4 a persona). (ANSA).