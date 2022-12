Alassio, torna Footgolf ex sportivi in gara per l'Airc

(ANSA) - ALASSIO, 20 DIC - Le stelle dello sport anche quest'anno si sono date appuntamento ad Alassio il 6 gennaio per il tradizionale ''Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane''. All'evento, arrivato alla settima edizione, parteciperanno ex calciatori come Massimo Briaschi, Dino Baggio, Marco Osio, Alessandro Melli, Evaristo Beccalossi, Alessandro Scanziani, Nazzareno Canuti, Paolo Monelli, Claudio Sala, Giuseppe Pallavicini, Renato Zaccarelli, Enrico Albrigi, Nello Santin, Luigi Gualco. E poi i ciclisti Claudio Chiappucci e Bruno Zanoni, il cestista Fabrizio Della Fiori, l'arbitro Angelo Bonfrisco e la velista Roberta Zucchinetti. Oltre agli sportivi, prenderanno parte all'evento benefico a sostegno dell'Airc anche personaggi della televisione come: Giampiero Perone, Antonio Razzi, Marco Carena, Andrea Bove, Roberto "Baffo" Da Crema, Lorenzo Beccati, Daniele Balestrino e Luca Galtieri. La manifestazione sarà condotta dalla storica voce di Radio Montecarlo, Nick The Nightfly oltre che da Rinaldo Agostini e Marco Dottore. Calcio d'inizio alle ore 11 dal molo cittadino.

L'ultima edizione è stata vinta dall'ex difensore della Sampdoria Moreno Mannini.

La manifestazione, come da tradizione, sarà preceduta alle ore 10:00 dalla «Befana del Subacqueo» promossa dal Cnam Alassio e Marina porto di Alassio. (ANSA).