Un minuto di silenzio in Consiglio Liguria per due morti lavoro

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Un minuto di silenzio ha aperto i lavori del Consiglio regionale della Liguria in ricordo di due morti sul lavoro: l'operaio edile Carmelo Spanò caduto da un ponteggio a Ventimiglia (Imperia) mentre lavorava in un cantiere e il lavoratore portuale Alessandro Bassi caduto in mare con l'auto di servizio nel porto della Spezia. "Altre due vittime vanno ad aggiungersi all'intollerabile elenco dei morti sul lavoro, perciò non bisogna abbassare la guardia e fare ogni sforzo per non piangere altre vittime - ha detto il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei -. Di quanti perdono la vita sul lavoro il Consiglio regionale della Liguria ha sempre voluto fare memoria, ai familiari delle due vittime va la nostra commossa partecipazione, esprimiamo il nostro profondo cordoglio". (ANSA).