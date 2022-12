Tir prende fuoco sull'A7, chiusa uscita Bolzaneto

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze sulla A7, in direzione sud, sullo svincolo di Bolzaneto per l'incendio di un autoarticolato che trasportava frutta. A prendere fuoco, la notte scorsa, è stata la cabina e da qui le fiamme hanno attaccato il rimorchio danneggiando il materiale trasportato. L'autista si è messo in salvo. A causa dello sversamento di gasolio anche il manto stradale ha subito danni. L'intervento è durato oltre 4 ore e l'uscita di Bolzaneto sull'A7 è stata chiusa. (ANSA).