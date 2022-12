Sampdoria, deserta assemblea azionisti

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - "L'U.C. Sampdoria Spa comunica che l'assemblea degli azionisti fissata in seconda convocazione per quest'oggi, 19 dicembre, andrà deserta. L'azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding srl ha chiesto di riconvocare la stessa per i primi giorni del mese di gennaio mantenendo quale ordine del giorno la ricapitalizzazione della società mediante aumento di capitale". Così la società blucerchiata in una nota pubblicata su sito. Dunque tutto rinviato al 2023 per capire il futuro della società doriana.

