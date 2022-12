Rapallo restaura l'Antico Castello

Con i fondi del Pnrr, Rapallo è pronta a recuperare il suo simbolo cittadino, l'Antico Castello sul mare. È in corso di completamento un progetto definitivo di restauro conservativo del manufatto per un totale di circa 850 mila euro.

Il Castello verrà portato a nuova vita e sarà reso completamente fruibile grazie ad opere di restauro edile e di ammodernamento degli impianti che lo faranno tornare sede di mostre, esposizioni, eventi culturali e visite guidate. I lavori potrebbero iniziare nell'estate del 2023.

Negli ultimi mesi in Castello è rimasto inagibile perché sotto sequestro dall'autorità giudiziaria a causa di un incidente avvenuto ad un turista che aveva accusato un grave malore uscendo dall'acqua dopo essersi appoggiato alla base del Castello. Per quell'episodio sotto accusa era finito l'impianto elettrico.

"L'obiettivo principale è rendere fruibili tutti gli spazi della struttura facendo vivere le stanze in modo innovativo e multimediale - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio -. Grazie a tecnologie di ultima generazione, saremo in grado di rendere l'intera area adatta a qualsiasi tipo di rappresentazione, attività ludica e culturale". (ANSA).