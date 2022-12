Non gli pagano stipendi, si arrampica su gru e minaccia suicidio

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Si è arrampicato su una grossa gru, nel quartiere di Borgo Incrociati, e ha minacciato di buttarsi giù finché non sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia. È successo questa mattina vicino il cantiere per realizzare la nuova sede Iren nell'ex palazzo delle Poste. L'uomo, secondo quanto riferito dai testimoni, avrebbe commesso il gesto perché non gli sarebbero stati pagati alcuni stipendi. Gli agenti hanno intavolato una discussione con l'uomo e sono riusciti a convincerlo a scendere. Il personale del 118 lo ha poi trasferito all'ospedale San Martino. (ANSA

Dopo poco, un secondo operaio sta minacciando il suicidio dopo essersi arrampicato sulla stessa gru del cantiere Iren di Borgo Incrociati. Anche lui, secondo le testimonianze raccolte sul posto, non sarebbe stato pagato dalla ditta per cui lavora, la stessa in cui è impiegato l'operaio che si era arrampicato stamani.