Consiglio Liguria: Toti, Irap azzerata a start-up under 35

"La Regione Liguria nel 2023 andrà ad azzerare l'Irap per tutte le nuove imprese avviate dai giovani fino a 35 anni. Questa misura stimolerà la nascita di start-up in diversi settori quali commercio, ristorazione, artigianato, innovazione, hi-tech e green economy". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti illustrando in Consiglio regionale la manovra di bilancio.

"La nostra manovra di politica fiscale si basa su tre filoni principali - spiega -: agevolazioni sull'Irap per le nuove imprese, esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli a minor impatto ambientale, riduzione della pressione fiscale per le famiglie".

"Un mix di azioni con cui aiutare concretamente il nostro tessuto produttivo e sociale, aiutando i giovani liguri a costruire il loro futuro dal punto di vista lavorativo e familiare. - continua - Già in passato abbiamo varato manovre con agevolazioni sull'Irap, ma mai onnicomprensive come quella che inserire nel nostro nuovo pacchetto fiscale".

"L'azzeramento dell'Irap per le nuove imprese avviate dai giovani fino a 35 anni porterà ripercussioni positive su tutto il sistema economico in termini di occupazione nuova e di qualità, incremento del Pil, riduzione della disoccupazione giovanile e, quindi, maggiore attrattività del territorio", prevede Toti.

Prevista l'esenzione del bollo auto per i veicoli meno inquinanti. Di tale esenzione, valida dal 2023 al 2025, beneficeranno i veicoli ibridi ed elettrici immatricolati nel 2023, ma dall'anno prossimo sarranno aggiunti ulteriori veicoli.

