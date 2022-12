Comune Genova, 7 mila coppie festeggiano '50 anni insieme'

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Tanta pazienza e molto amore, sono queste le parole che si sentono più frequentemente dalle tante coppie, 7 mila, suddivise su tre appuntamenti, che hanno partecipato a "50 anni insieme", l'evento organizzato dal Comune di Genova per festeggiare le coppie genovesi che hanno tagliato il traguardo delle nozze d'oro, che è tornato dopo lo stop dovuto al Covid. Dopo la messa nella Cattedrale di San Lorenzo, celebrata da monsignor Marco Tasca, hanno potuto assistere al concerto Swinging in the snow dell'ensemble Simone Molinaro al Teatro Carlo Felice. "Questa manifestazione era stata interrotta per il Covid - ha ricordato il sindaco Marco Bucci - ma sono contento che si possa tornare a celebrare perché è importante ringraziare le coppie che hanno fatto 50 anni di matrimonio. È un traguardo significativo perché contribuire alla famiglia fa contribuire anche alla società civile e le amministrazioni lo devono riconoscere. Il rapporto tra le persone va costruito giorno dopo giorno, ci vuole pazienza, voglia di fare ed energia per costruire e non per distruggere".

"Questo è un tributo a chi ha frequentato e praticato l'amore con la a maiuscola - ha ricordato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - che non è solo una fiammata del momento ma significa impegno, dedizione e altruismo, tutti sentimenti positivi che talvolta oggi mancano nella nostra sfaticata società. Rendiamo omaggio a chi ha messo in piedi una famiglia e l'ha coltivata. Un baluardo della nostra regione, le coppie che hanno costruito il futuro che lasceranno a nipoti e pronipoti".

(ANSA).