Frosinone sconfitto, colpo del Genoa con Gudmundsson

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Basta un gol di Gudmundsson nel primo tempo al Genoa per vincere il big match contro il Frosinone capolista e conquistare la seconda vittoria casalinga consecutiva.

Nella sfida tra gli ex campioni del mondo del 2006, Gilardino contro Grosso, è l'attaccante ora sulla panchina del Genoa ad avere dunque la meglio al termine di una gara bella e combattuta.

Per Gilardino si tratta della seconda vittoria in tre gare, ancora imbattuto ha raccolto per ora 7 punti, rilanciato il Genoa e non ha subito gol.

Gol segnato invece al 22' del primo tempo sugli sviluppi di un angolo di Aramu, con Bani che prolunga di testa e Gudmundsson pronto sul secondo palo a battere Turati. Ai rossoblù basta e avanza per conquistare i tre punti grazie ad un Semper attento su Boloca e Insigne e a Strootman, il migliore del Genoa, che salva sulla linea una conclusione di Boloca a fine primo tempo.

Nella ripresa Frosinone alla ricerca del pari ma Semper quasi mai impegnato e Aramu vicino al raddoppio con un diagonale di poco a lato dopo che nel primo tempo direttamente su angolo aveva costretto Mazzitelli a rischiare l'autogol con il centrocampista del Frosinone salvato solo dalla traversa.

