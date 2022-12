Incidenti lavoro: morto edile caduto da ponteggio

E' morto oggi all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Carmelo Spanò, di 51 anni, titolare di una impresa edile, che era rimasto ferito in modo grave dopo una caduta da un ponteggio. L'incidente era avvenuto lo scorso 5 dicembre in via Cavour a Ventimiglia (Imperia). Spanò era caduto da una scala mentre era intento a sistemare una trave di un ponteggio. Aveva compiuto un volo di tre metri e cadendo a terra si era procurato gravi ferite. Soccorso dal personale del 118 e da un'ambulanza della Croce Verde Intemelia era stato accompagnato all'elisoccorso per il successivo trasferimento all'ospedale savonese, dove è giunto in condizioni disperate. Da quel momento non si è più ripreso. (ANSA).