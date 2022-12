Flash mob contro la funivia per forte Begato a Genova

Davanti alla Stazione Marittima di Genova si è svolto un flash mob organizzato dal comitato "Con i piedi per terra" contro il progetto di funivia che collegherà la Stazione Marittima con forte Begato attraversando i quartieri del Lagaccio, di Oregina e di San Teodoro. La manifestazione ha voluto sottolineare uno dei punti critici del progetto denuncia il Comitato: "è pensato unicamente nell'interesse delle compagnie da crociera mentre è del tutto inutile per la cittadinanza, dannoso per gli abitanti delle zone attraversate dalla funivia e pericoloso per l'ambiente".

"Con il flash mob abbiamo voluto simboleggiare come la funivia passi letteralmente sopra le persone sdraiate a terra, mettendo in luce come l'Amministrazione Comunale considera gli abitanti del Lagaccio: ostacoli da scavalcare - hanno detto i promotori -. La costruzione della funivia non tiene conto delle vere esigenze del quartiere che, anziché essere coinvolto in un'azione di vero rilancio, viene letteralmente sorvolato! In altre città come Torino o Milano, che tanto piace al sindaco Bucci, un quartiere con le potenzialità del Lagaccio - vicinanza al centro, un parco urbano che a breve verrà inaugurato, un vivace tessuto sociale e associativo e affitti ancora bassi - sarebbe valorizzato come luogo di incontro e di vita per giovani e studenti che tanto spesso di dice di voler attrarre" denuncia un portavoce di "Con i piedi per terra". (ANSA).